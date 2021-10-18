İzmit Belediyesi dünyada yaşanan açlığa dikkat çekti

KOCAELİ (İHA) - İzmit Kent Konseyi öncülüğü 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Belsa Plaza önünde dünyada yaşanan açlığa dikkat çekildi.

İzmit Kent Konseyi, İzmit Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilciliği'nin iş birliğiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Belsa Plaza önünde gün boyu süren etkinliklerle açlığa dikkat çekildi. Dünya Gıda Günü etkinliğinde çeşitli stantlar açılarak söyleşiler gerçekleştirildi. Etkinlik dahilinde sirke yapımı ve 'Sirke Yapımı Kursu' başvurusu, bayat ekmekten yapılan yemek tarifleri uygulaması, atık yağ, geri dönüşüm ve çevre halk market stantları yer aldı. - KOCAELİ

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