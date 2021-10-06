İYİ Partili Çelik'ten Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü toplantısında, "Cumhurbaşkanlığına değil, parlamenter sisteme geçtikten sonra başbakanlığa adayım" diyen İyi Parti Milletvekili Meral Akşener'e yönelik eleştirilerini sıraladı. Erdoğan, Akşener'in hayali bir koltuğa aday olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı adaylığının Hdp tarafından veto edildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, "HDP, Millet İttifakı'ndaki hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır" dedi. Erdoğan'ın sözlerine İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi.

"KURU BİR SİYASAL MANEVRA"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Haberler.com'dan Ahmet Furkan Başdemir'e özel olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin siyasal manevradan ibaret olduğunu ifade etti. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir kanaate sahip olması kuru bir siyasal manevradan ibarettir. Gerçeklikle alakası yoktur. Genel başkanımız da durumu izah etti. Siyasal manevra olarak değerlendiriyorum bunu. Aslı olmayan bir olaydır" diye konuştu.

"OY ORANIMIZ YÜZDE 16 İLE 21 ARASINDA"

İYİ Parti'nin oy oranları hakkında da bilgi veren Çelik, "Sayın genel başkanımızın açıkladığı yüzde 16 oranını biliyoruz. Ben bireysel olarak bazı illerdeki oy oranlarını biliyorum. Bizim yüzde 16 ile yüzde 21 arasında bir yerde olduğumuzu gösteriyor bu veriler" dedi.

"İYİ PARTİ, HDP'NİN DEKLARASYONUNUN MUHATTABI DEĞİL"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in Haberler.com'a yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:

"İttifak kimin arasında ve nasıl olacak o muğlak. Şu anda seçimle ilgili verilmiş veya ön görülmüş bir siyasal zemin söz konusu olmadığı için böyle bir deklarasyon açıklaması sadece denize olta atmak gibi. 'Biz böyle bir çıkış yaptık, dolayısıyla açıkladığımız bu deklarasyona kimlerin katılacağını görmek istiyoruz' diye kendi içlerinde bir açıklama olabilir. İYİ Parti'nin böyle bir deklarasyonun muhatabı olduğunu söyleyemeyiz. Millet İttifakı'na yüklediğimiz kavram da herkes tarafından biliniyor.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZIN BİRİNCİ GÖREVİ TÜRKİYE'Yİ NORMALLEŞTİRMEK OLUR"

İsim için çok erken. Seçim sathı maili girilmeden isim açıklanması demek, kazanılacak olan zafere sekte vurmak demektir. Hiçbir siyasal parti, kendi gücünü rakiplere açmaz. Bizim cumhurbaşkanı adayımız nasıl olacak? 13. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi normalleştirme misyonu üstlenmiş bir şahsiyet olarak bakılacak. Nasıl ifade edebiliriz, yani demokrasiyi özümsemiş, ortalama milli değerleri benimsemiş, toplumda saygınlığı olan bir portre olarak karşımıza çıkar. Cumhurbaşkanının da birinci görevi, Türkiye'yi normalleştirmek, parlamenter sisteme taşımak olacaktır.

"HDP, ADAY BELİRLEME SÜRECİMİZDE AKTİF DEĞİL"

HDP ayrı kulvarda bir parti. Onunla Millet İttifakı'nın bir rolü yok. Millet İttifakıyla HDP'nin ilişkisi, Cumhur İttifakı kadardır. Bir siyasal parti, kendi siyasal alanı var. Kendi seçmenleri var. Bu siyasi parti, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabul etmesiyle bugüne kadar yaşamış bir siyasal parti. Dolayısıyla HDP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığında Millet İttifakı bağlamında doğrudan bir etkisinin olacağını sanmıyorum. Olursa Cumhur İttifakı'na olur.

"AK PARTİLİLER, 28 ŞUBAT İÇİN AKŞENER'E TEŞEKKÜR EDİYOR, BİLİYORUM"

28 Şubat, demokrasi açısından kara bir lekedir. Akşener o zaman İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. O dönemde çok başarılı bir İçişleri Bakanlığı süreci yaşandı. Ancak 28 Şubat sürecinde bürokratlar ciddi bir baskı altındaydı. Hatırlarsanız başbakan Necmettin Erbakan'dı. Akşener Erbakan hükümetinin bakanıydı. AK Parti'nin o dönemde yaşamış olan üst düzey yöneticilerinin Akşener'e sonsuz saygı duyduklarını ben biliyorum. Şu anda İYİ Parti olunca AK Parti için bir rakiptir. AK Parti'nin tahtını sarsacak güçte bir partidir. Akşener'in 28 Şubat sürecine bakışını kamufle ediyorlar. 28 Şubat demokrasimiz için iyi olmamıştır. Türkiye'nin ulus devlet olarak yönetimini, yaşayışını sürdürmek bağlamında genel gidişatını sekteye uğratmıştır. Türkiye'yi tam tersine siyasal İslam denilen bir mecraya sürüklemiştir.

"AKŞENER, BAŞBAKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASIYLA BİR İDDİA ORTAYA KOYDU"

Sayın genel başkanımızın başbakan adaylığı çıkışını eleştirenler oldu ancak burada sistemin değişmesi lazım. Türkiye'de 2018 Temmuz'undan sonra gelen hükümet sistemi otokrasiye dönüştü. Artık objektif karar alan bir devlet yapısı söz konusu değil. Akşener ben burada başbakan olacağım derken, bu sistemi değiştireceğim diyor. İYİ Parti'nin de birinci parti olacağını vurguluyor. Yani partisini birinciliğe taşıma iddiası var.

"ANKETLERDE YÜZDE 21'E KADAR ÇIKIYORUZ"

Andy-Ar Araştırma şirketi Başkanı Faruk Acar da İYİ Parti ile çalışmaya başladı. Acar'ın bazı çalışmaları var ama daha önceden yapılan kamuoyu araştırmaları var. Sayın genel başkanımızın açıkladığı yüzde 16 oranını biliyoruz. Ben bireysel olarak bazı illerdeki oy oranlarını biliyorum. Bizim yüzde 16 ile yüzde 21 arasında bir yerde olduğumuzu gösteriyor elimizdeki veriler. Seçmenin siyasal partilere olan tercihi başka bir şey, bunun oturtulması ve kesin parti seçmeni haline dönüştürülmesi ayrı bir şeydir. İYİ Parti üzerinde bir toparlanma olmakla birlikte bu toparlanma bizim evimizde sabit hale getirilebilir diye düşünüyorum. Biz de birinci parti olma yönünde irademizi gösteriyoruz.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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