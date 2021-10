İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İTTİFAKA KAPIYI KAPATMADI

Liderler Özel programında Suat Toktaş'ın "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız" sorusunda Ali Babacan, "Birliktelik olmazsa doğal adayım" ifadesini kullandı.

"VATANDAŞLARA SORSAK HERHALDE BENİ SÖYLERLER"

Babacan açıklamalarını devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şu andaki sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Her siyasi partinin genel başkanı doğal olarak bir cumhurbaşkanı adayı şu anda. İddialı bir siyasi partiyseniz, o siyasi partinin lideri de iddialı bir liderse doğal bir cumhurbaşkanı adayı. Parlamenter sisteme geçildiğindeyse, parlamenter sistemde her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayı. Eğer öyle olmazsa parti niye var? Biz DEVA Partisi'ne oy verecek vatandaşlara sorsak, herhalde beni söyleyecekler. Bu işin tabiatı böyle. Mevcut sistemde bir ittifak ve ortak cumhurbaşkanı adayı modeli var. 2018 seçimlerinde bunu en azından Cumhur İttifakı uyguladı. AK Parti ve MHP tek bir adayı gösterdi cumhurbaşkanlığına. Muhalefetteki partilerin her biri kendi adayıyla çıktı.

"ORTAKLIK OLMAZSA BEN DOĞAL ADAYIM"

Önümüzdeki seçimde partilerin kimisi tek tek, kimisi ittifak halinde girecektir.Tek tek veya ittifak halinde girenler belki münferit, belki ortak aday çıkaracaktır. Dolayısıyla bütün bunların nihai kararı seçim atmosferiyle beraber alınır. Benim aday olma ihtimalim de tabi ki var. Hiçbir şey olmazsa, birliktelik olmazsa, ortak adaylık olmazsa, ittifak olmazsa ben doğal Cumhurbaşkanı adayıyım. Parlamenter sisteme geçildikten sonra eğer bir ittifak, eğer bir koalisyon olmazsa tabi ki ben başbakan adayıyım. Gayet doğal."

