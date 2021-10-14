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İpekyolu'nda bilgilendirme toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İpekyolu'nda bilgilendirme toplantısı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Göç İdaresi Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kamu kurum müdürleri ile muhtarların katılım sağladığı toplantıda, yabancıların uyumu ve entegrasyonu kapsamında istişareler yapıldı. Genelde Türkiye özelde ise Van'da bulunan yabancıların, uyum ve iletişim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Göç konusuna yönelik mevzuatların da değerlendirildiği toplantıda, başta 'güvenlik' konusu olmak üzere sağlık, eğitim, gibi konular da ele alındı. Toplantı yabancılara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin kurulun bilgilendirilmesi ile sona erdi. - VAN

İpekyolu'nda bilgilendirme toplantısı

İpekyolu'nda bilgilendirme toplantısı

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Haber: İpekyolu'nda bilgilendirme toplantısı - Haberler
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