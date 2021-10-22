İl Koordinatörü Karagöz Bilecik ilçe başkanları toplantısına katıldı - Haberler
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İl Koordinatörü Karagöz Bilecik ilçe başkanları toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İl Koordinatörü Karagöz Bilecik ilçe başkanları toplantısına katıldı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Bilecik ilçe başkanları toplantısına katıldı.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Bilecik ilçe başkanları toplantısına katıldı.

Çeşitli temaslar için Bilecik'e gelen İl Koordinatörü Karagöz'ün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya ilçe başkanları eksiksiz katılım sağladı. İl Koordinatörü Karagöz, parti adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak istişarelerde bulundu.

"Halkımız teşkilatların bu çalışmalarını karşılıksız bırakmayacak"

İl Başkanı Yıldırım, toplantıda Necati Karagöz'e hitaben "İlde ve ilçelerde başta ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın koordineli çalışmaları AK Parti'nin misyonunu en güzel şekilde yansıtıyoruz. Halkımız teşkilatların bu çalışmalarını karşılıksız bırakmayacak, vefakarlığını mutlaka göstereceğinden duymuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Koordinatörü Karagöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yıldırım'a çalışmaları adına teşekkür etti. - BİLECİK

İl Koordinatörü Karagöz Bilecik ilçe başkanları toplantısına katıldı

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