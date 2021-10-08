HDP'li Gergerlioğlu: 'Halkımız ekonomiden şikayet ediyor' - Haberler
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HDP'li Gergerlioğlu: "Halkımız ekonomiden şikayet ediyor"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vatandaşın ekonomiden ve yargıdan şikayet ettiğini savundu.

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vatandaşın ekonomiden ve yargıdan şikayet ettiğini savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un HDP İstanbul İl Başkanlığını ziyaretinde, "Türkiye'de hukuksuzluk yapıldığı iddialarını" anlattıklarını aktardı.

Kocaeli ziyaretinde vatandaşların şikayetlerini dinlediklerini söyleyen Gergerlioğlu, "Halkımız pahalılıktan, ekonomiden, yargıdan şikayet ediyor, yargıya güven kalmamış. Halkımız, iktidarın çok büyük haksızlıklar yaptığını ve bir an evvel gitmesi gerektiğini söylüyor." dedi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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