HDP, Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu
HDP, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.
HDP, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.
Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
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