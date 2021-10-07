HDP, Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu

Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap...