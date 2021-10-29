BEYOĞLU, İSTANBUL (Haberler.com) - Haydar Ali Yıldız kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar Haydar Ali Yıldız ile ilgili internette en çok "Haydar Ali Yıldız kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. Haydar Ali Yıldız ile ilgili detaylar ve biyografisi haberimizde.

HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Haydar Ali Yıldız 2 Şubat 1971 yılında, Güneysu, Rize'de doğan Türk siyasetçi, Beyoğlu belediye başkanı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılı mezunudur. Adalet ve Kalkınma Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Birim Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bu dönemde 2002 Genel Seçimleri ve 2004 Yerel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevinde, 2004-2009 yılları arasında ise Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır. 2019 yerel seçimlerinde Beyoğlu belediye başkanı seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olmuş ve %49'luk oy yüzdesi ile Beyoğlu Belediye Başkanı seçilmiştir.

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