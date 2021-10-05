Güçlendirilmiş parlamenter sistem için üçüncü toplantı TBMM'de yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için üçüncü toplantı TBMM'de yapıldı

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Güçlendirilmiş parlamenter sistem için üçüncü toplantı TBMM'de yapıldı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkilileri, "parlamenter sistem" için üçüncü kez toplandı.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkilileri, "parlamenter sistem" için üçüncü kez toplandı.

Tbmm'de düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde parti temsilcileri kısa birer açıklama yaptı.

İYİ Partili Erdem, konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek, Anayasayı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddi bir mutabakatlarının olduğunu ifade etti.

CHP'li Erkek ise ortak bir metnin ortaya çıkarılması konusunda bir zaman öngörülerinin olmadığını, çalışmaların sürdüğünü ancak ilkelerin önemli olduğunu söyledi.

DEVA Parti'li Yeneroğlu, ilk iki toplantıda ana prensiplerde buluşulacağının görüldüğünü kaydetti.

Saadet Parti'li Kaya da ülke sorunlarının kürsülerden birbirine bağırarak değil de aynı masa etrafında karşılıklı müzakere edilerek çözüleceğini kaydetti. Kaya bu toplantının seçim iş birliği şeklinde değil de "demokrasi ittifakı içerisinde bir araya gelmek" şeklinde değerlendirilmesini istedi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları

ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Seda Sayan Aleyna Tilki Prens William
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güçlendirilmiş parlamenter sistem için üçüncü toplantı TBMM'de yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:15:14. #1.17#