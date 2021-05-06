Politika faizi kaç oldu? Merkez Bankası Mayıs PPK faiz kararı açıkladı! TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Açıklama sonrası dolar ve euronun düşmesi nedeniyle Politika faizi kaç oldu? sorusu en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! İşte detaylar...