Politika faizi kaç oldu? Merkez Bankası Mayıs PPK faiz kararı açıkladı! TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?
TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Açıklama sonrası dolar ve euronun düşmesi nedeniyle Politika faizi kaç oldu? sorusu en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! İşte detaylar...
Politika faizi kaç oldu? sorusuna dair detayları sizler için derledik. Yatırımcıların araştırdığı Merkez Bankası faiz kararlarına dair detayları sizler için derledik. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı mı? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?
POLİTİKA FAİZİ KAÇ OLDU?
Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklandı. Politika faizi sabit tutuldu ve yüzde 19 oldu.
TCMB POLİTİKA FAİZİ ARTTI MI DÜŞTÜ MÜ?
Merkez Bankası politika faizini piyasaların beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bıraktı.
2021 yılının 5. faiz kararı açıklandı. Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.