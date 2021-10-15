DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mersin'de konuştu Açıklaması

AKDENİZ, MERSİN (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Mersin 1'inci olağan kongresine katıldı.

Babacan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongrede, bugün demokrasi ve atılım bayrağını, Akdeniz'in kıyısından Torosların zirvesine ulaştıracak çok değerli bir adım attıklarını söyledi.

Türkiye'de yaşayan her vatandaşın sorunuyla ilgileneceklerini belirten Babacan, "İç politikada barışın, huzurun ve özgürlüğün sözcüsü bizler olacağız. Tüm hak ve özgürlüklerin garantisi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Toplumsal barışımızın üzerine titreyeceğiz. Türkiye'de yaşayan her bir ferdin, kendisini bu ülkenin haysiyetli ve eşit vatandaşı olarak hissetmesi ve öyle yaşaması için buradayız." diye konuştu.

Diğer ziyaretler

Ali Babacan, kongrenin ardından beraberindekilerle Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını ve Mersin Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Babacan, kentteki programları kapsamında Akdeniz ilçesindeki Zafer Çarşı'nı ziyaretinde, iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Ziyaret sırasında Babacan ile kendisine tepki gösteren bir vatandaş arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre devam eden tartışma, söz konusu kişinin alandan uzaklaştırılmasıyla son buldu.

Babacan, partisinin Akdeniz İlçe Başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştirdi.