Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün olduğu gibi bugün de istiklalimize sahip çıkıyor, büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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