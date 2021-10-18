Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 30'uncu bağımsızlık yıl dönümünü kutladı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 30'uncu bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 30'uncu bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yılı kutlu olsun. Tek Millet İki Devlet anlayışıyla daima bir ve beraberiz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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