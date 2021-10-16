Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) dışlayan girişimlerle bir yere varılamayacağını belirterek, "Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye tarafından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 şehidin hatırasını yaşatmak için yaptırılan KKTC Parkı ve Hatıra Ormanı'nın açılışını yaptı. Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarını Ankara'da yaşatacak alanın hayırlı olmasını diledi. Oktay, Türkiye ve KKTC'nin, köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış, gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu vurguladı.

Oktay ve Tatar konuşmalarının ardından parkın açılışını gerçekleştirdi ve parkın içindeki anıttın bulunduğu alana ağaç dikti. Tatar ve Oktay, açılış için alanda toplananlarla da bir araya geldi.