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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine toplantısını öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin, 10 büyükelçinin çağrısı ve Suriye'ye yönelik olası harekatı konuştuğu görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Bugün yapılacak Kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir zirve gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili arasındaki görüşme saatler 14.15'i gösterdiğinde başladı.

GÜNDEMDE İKİ KRİTİK KONU VAR

Tüm gözler kritik görüşmeye çevrilmişken, Erdoğan ve Bahçeli'nin Suriye'de terör unsurlarına yönelik yapılması muhtemel operasyonu ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi ile ilgili atılacak adımları konuşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sizin bize ders vermeye kalkmak haddinize mi? Kimsiniz siz?" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca büyükelçilerin istenmeyen adam olarak ilan edilmeleri için talimat verdiğini söylemişti.

İşte ikilinin görüşmesinden ilk kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kabine öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Kabine öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

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