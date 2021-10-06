Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında izletti! İşte Akşener'in tarihi 28 Şubat konuşması - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında izletti! İşte Akşener'in tarihi 28 Şubat konuşması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 28 Şubat sürecine ilişkin sözlerini yeniden gündeme getirdi. Erdoğan'ın izlettiği videoda Akşener'in 28 Şubat kararları için, "Başka çaresi yok, uygulanacak" sözlerini kullandığı görülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine geçmesinin ardından partiler grup toplantılarını gerçekleştirmeye başladı. Önceki gün CHP ve MHP'nin grup toplantılarının ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözleri de vardı. Akşener'e "Hayali makama talip oldu" diyen Erdoğan, arşivleri açtı.

AKŞENER'İN 28 ŞUBAT VİDEOSUNU İZLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde 28 Şubat kararlarıyla ilgili 32. Gün'e verdiği röportajı izletti. Söz konusu röportajda İYİ Parti lideri Meral Akşener şu ifadeleri kullanıyor:

"Milli Güvenlik Kurulu kararlarına imza atanlardan biri de bendim ve uygulanacak. Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum. Başka çaresi yok, uygulanacak. İçişleri Bakanı olarak benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. MGK'nın kararlarının uygulanması gerekir, ben uygulayacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında izletti! İşte Akşener'in tarihi 28 Şubat konuşması
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