Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi

AB KOMİSYONU BAŞKANI VE HOLLANDA BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Görüşme 30 dakika sürdü. Draghi ve Ursula von der Leyen'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

ZİRVEDE GÖZLER ERDOĞAN VE BİDEN'IN ÜZERİNDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında ilk görüşme, G20 Zirvesi'nde gerçekleşti. Zirvede gözler Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'in üzerindeydi. Nasıl bir diyalog içerisine girecekleri merak edilen Erdoğan ve Biden'in güldüğü görüldü. ABD Başkanı hararetli sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, sohbete devam etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebessümle sohbete katıldığı görüldü.

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