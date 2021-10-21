Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

"HELALLEŞİP AYRILDIK"

Burada Baykar çalışanlarına da hitap eden Erdoğan, Bayraktar için dua etti. Erdoğan, Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı:

"Biz beraber siyaset yaptık. Özdemir Bey çok nüktedandı. Sizlerle de bu nükteleri paylaşmıştır. Az önce içeride kardeşlerine, çocuklarına da söyledim. 'Bu ifadelerini mutlaka kitaba almalısınız' dedim. Özdemir Bey, ülkenin geleceğine çok büyük bir eser bıraktı. Mutluyum, Afrika'ya çıkarken hastanede ziyaretine gittim. Kendisiyle helalleşme fırsatını buldum. Helalleşip öyle ayrıldık. Bu da beni mutlu etti. Dünürüm, ağabeyim, kardeşim olarak mutluyum. Tarih Özdemir Bayraktar'ı inanıyorum ki sizlerle beraber anacaktır. Sizler onun kahramanısınız.

"ONDAN KALAN HOŞ BİR SADA VAR"

Kim bilir daha nice daha Akıncılar uçuracağız. Temennim o dur ki gökkuşağını da uçuracağız. Gittiğimi her yerde bizden İHA SİHA istiyorlar. Şunu bilmeliler ki dünya sizleri takip ediyor. İHA'da SİHA'da ne yaptılar diye. İlk üçün içindesiniz. Ben sizlerle iftihar ediyorum. Özdemir Bayraktar Ağabeyimizin evlatlarıyla kardeşleriyle şu müesseseden kalan hoş bir sada var. Özdemir Ağabeyimizin ruhuna da bir Fatiha okuyalım"

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