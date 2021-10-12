Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra yan yana! Cenazede selamlaştılar - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra yan yana! Cenazede selamlaştılar

AA - Haberler | Politika

Yoğun bakım tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Uçma için düzenlenen tören siyaset dünyasını bir araya getirirken cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaşması dikkatlerden kaçmadı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Uçma için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Uçma'nın ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve İsmet Yılmaz katıldı. Törende ayrıca çok sayıda milletvekili, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye başkanları da yer aldı.

Uçma'nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Törende 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de hazır bulundu. Erdoğan namaz öncesi Gül ile de selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile cenazede selamlaştı

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da dünyaya gelen İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede Kelam, Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisans derecesini alan Uçma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Uçma, bir süre özel bir okulda öğretmenlik yaparken, 1983'te Bir Yayıncılıkta editör olarak yayıncılık hayatına başladı. Uçma, 1986'da İşaret Yayınlarını, 2000'de Şehir Yayınlarını kurarken, 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilli olarak parlamentoda görev aldı. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlenen Uçma, 1991'de Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra yan yana! Cenazede selamlaştılar
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