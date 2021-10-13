CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine gidilirken iktidarın gerilimi tırmandırmasından endişe ettiğini belirtmiş ve "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ardından çok konuşulacak bir iddia da İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan gelmişti. Aydın, "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" demişti.

"BU BİR KAHRAMANLIK MESELESİ DEĞİL"

CHP ve İYİ Parti'nin gündeme getirdiği iddialar hükümet kanadı tarafından yalanlanırken bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu benzer bir iddiayı gündeme getirdi. Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Liderler Özel' programına katılan Davutoğlu, "Şu anda da dostça uyarılar geliyor. Bir iki kere koruma amirlerime 'aman dikkatli olun sayın başkanla ilgili bazı şeyler geliyor' diye. Bu bir kahramanlık meselesi değil. Hepimizin teyakkuz halinde olması gerekiyor" dedi.

Davutoğlu'nun sözlerinden çıkan satırbaşları şu şekilde:

"FAİLİ MALUM OLANLARA NE CEZA VERDİNİZ?"

"Bazı şeyler vardır ki bazı konular çok sık gündeme gelmeye başlamışsa, olmamış olsa bile öyle bir korku iklimi oluşur ki o olmuş gibi bir siyaset psikolojisi ortaya çıkar. Bu konularda konuşurken hepimizin çok dikkatli, çok özenli olması lazım. Ama dikkat ve özen önce iktidara düşer. İktidardakiler özenli ve dikkatli bir dil kullanmazlarsa, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin zihinlerinde bir planın altyapısı zemini oluşur. Sayın Erdoğan'ın, sayın Akşener için "başınıza bakalım daha neler gelecek" gibi ifadeler kullanması ülkedeki iklimi bozar. Türkiye'de artık 'faili meçhul dönemi yok' diyor iktidarın sözcüsü. Doğru, çok güzel. Peki, faili malum olanlara ne ceza verdiniz? Selçuk Özdağ'a saldıranlara ne yaptınız? Bunlar cesaretlendirir bazılarını.

"TEDBİRLİ OLMAK LAZIM, KORKARAK YOL ALINMAZ"

Bütün siyasiler şunu demeli, 'herhangi birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış' demektir. Bana da geliyor gittiğim bir çok yerde 'aman efendim dikkat edin' değişik kanallardan geliyor. Şu anda da dostça uyarılar geliyor. Bir iki kere koruma amirlerime 'aman dikkatli olun sayın başkanla ilgili bazı şeyler geliyor' diye. Bu bir kahramanlık meselesi değil. Hepimizin teyakkuz halinde olması gerekiyor. Bizim topraklarımızda yaşayan siyasi liderlerin mücadeleye hazır ama tedbirli olmak lazım, korkarak yol alınmaz, demokrasi cesaretle konuşanların olduğu yerde yeşerir. Endişe duyduğum otoriterliğin anayasal statü bulması.

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