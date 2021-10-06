CHP'li Köksal: 'Zafer Müzesi onarılmayı bekliyor' - Haberler
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CHP'li Köksal: "Zafer Müzesi onarılmayı bekliyor"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
CHP'li Köksal:

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Zafer Müzesi onarılmayı, restore edilmeyi, eski günlerine dönmeyi ve müze olarak kullanımı bekliyor.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Zafer Müzesi onarılmayı, restore edilmeyi, eski günlerine dönmeyi ve müze olarak kullanımı bekliyor." dedi.

Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zafer Müzesi'nin, Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun, düşmanın bozguna uğratılmasının ve bir tarihin yazılmasının simgesi olduğunu söyledi.

Köksal, Kasım 2017'de müzenin restorasyonunun yapılacağının duyurulduğunu ifade ederek "2017 yılı kasım ayında yapılacağı söylenen restorasyon ihalesi ve 700 gün içinde müzenin restorasyon işinin tamamlanacağı sözü de tutulmadı." diye konuştu.

Zafer Müzesi'nin geçmişi geleceğe anlatan bir eser olduğuna işaret eden Köksal, bu 4 yıllık süreçte restore edilip müze olarak kullanılması gerekirken atıl bir durumda, kapalı tutulduğunu anlattı. Köksal, "İçindeki tarihi eşyaların ne olduğunu, nerede saklandığını merak ediyoruz. Acaba bu tarihi değeri olan atamızdan yadigar eşyalar ne durumda?" sorusunu yöneltti.

Zafer Müzesi'nin fotoğraflarını basın mensuplarına gösteren Köksal, "Zafer Müzesi onarılmayı, restore edilmeyi, eski günlerine dönmeyi ve müze olarak kullanımı bekliyor. Biz bu konunun üzerinde durdukça, Afyonkarahisarlı hemşerilerim bu müzeye sahip çıkınca mı restorasyon ihalesi dört yılın sonunda 2021 yılının Ekim ayında tamamlanabilmiştir?" diye konuştu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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