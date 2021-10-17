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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Buluşması, Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'nın son gününde gazetecilerle buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, medyanın sorunlarına dikkat çekerek "Anayasada dördüncü güç medya olmalı" dedi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Buluşması, Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'nın son gününde gazetecilerle buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, medyanın sorunlarına dikkat çekerek "Anayasada dördüncü güç medya olmalı" dedi.

Ulusal basının önemli sac ayaklarından olan yerel basının sorunları ve çözüm yolları Marmaris'te gerçekleştirilen Anadolu Buluşması Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'nda masaya yatırıldı. Marmaris Belediyesi ile basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlenen çalıştaya Türkiye'nin 60 şehrinden 300'e yakın gazeteci katıldı. Çalıştayın sabah oturumunda açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri için yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı ve Okan Konuralp ise Türkiye'de medya denetimi konusunu ele aldı.

Çalıştayın son gününde gazeteciler ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basının önemine dikkat çekerek "Bizim doğru habere ihtiyacımız var. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı bize, siz gazeteciler söyleyecek. Anayasada dördüncü güç medya olmalı" dedi.

Politikacıların en çok eleştiriye ihtiyaç duyan kişiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Politikacılar bazen kendilerini göremeyebilirler. Herhangi bir sosyal sorunu önce televizyon, gazete ve sosyal medyadan öğrenirler. Gazeteciler, bizlere haberler i ileten kişilerdir. Bize hatalarımızı bağımsız olarak bildirecek bir medya olursa hatalarımızı düzeltebiliriz. Eğer bir iktidar medyayı sürekli kendisini öven bir hale getirirse hatalarını göremez" diye konuştu.

"Haber yapan gazeteci tutuklanmaz, yargılanır ama tutuklama kararı kaldırılmalı" diyen Kılıçdaroğlu, "Gazetecilik mesleğinin önemini en çok gazeteci değerlendirir. Basın kartı siyasi bir güç tarafından değil, gazeteciler tarafından verilmesi gerekir. Haber in arkasında durmak doğru bir tutumdur, yapılan haberler üç gün sonra unutuluyor. İktidar sahiplerinin alkışa değil eleştiriye ihtiyacı var. Gazeteci objektif olmayı yitirdiği zaman saygınlık yara almaya başlar ve bunda hepimizin sorumluluğu var" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

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