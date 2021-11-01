CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifa etti

BAYRAKLI, İZMİR (Haberler.com) - Chp Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve 30 Ekim İzmir depreminde yıkılan ofisi için belediyeden maddi ve manevi tazminat talep etmişti. Bu açıklamalar sonrasında, İlçe Örgütü'nün 15 kişilik yönetiminden 10 üye ortak açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu.

10 KİŞİ ORTAK AÇIKLAMAYLA İSTİFA ETTİ

Yapılan açıklamada, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş'un Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yaptığı olumsuz açıklamaların partiye zarar verdiği belirtilirken, Susmuş'un gerçek sorumlu olan iktidardan hesap sorması gerekirken kişisel çıkarına öncelik verdiği belirtildi. Ortak açıklamada Kemal Kaygül, Tansel Namlıses, Zuhal Eroğlu, Ali İzzet Uğur, Teoman Karaca, Erol Atkın, Ozan Uludağ, Hülya Devrilen Akay, Mehmet Kaya, Serkan Yıldırım'ın imzası bulunuyor.

"DEPREMDE ZARAR GÖRENLERE EN BÜYÜK YARDIM BELEDİYELERİMİZCE YAPILDI"

Söz konusu açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim 2020 tarihinde ilçemiz Bayraklı'da meydana gelen depremde birçok bina tamamen yıkılmış bundan daha fazlası da az ve orta derecede hasar almıştır. Depremde zarar gören vatandaşlara sosyal devlet ilkesinden dolayı iktidarın yardım etmesi gerekirken en büyük yardım Belediyelerimiz tarafından yapılmıştır. Belediyelerimiz tarafından depremzedelerin mağduriyetlerini azaltmak için yapılan çalışmalar ve alınan kararlar merkezi yönetim tarafından ya geciktirilmiş ya da engellenmeye çalışılmıştır. Bu konuda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu iki defa ilçemize gelmiş ve depremzedelerin sorunlarını dinlemiş ve çözülmesi için Belediye Başkanlarımıza gerekli talimatları vermiştir.

"MAKAMLA BAĞDAŞMAYAN BİR TUTUM SERGİLENMİŞTİR"

"Partimizin bu kadar hassasiyet gösterdiği konu ile ilgili İlçe Başkanı olarak gerçek sorumlu olan iktidardan hesap sorması gerekirken kişisel çıkarına öncelik vermiş, belediyelerimize temelsiz suçlamalar yaparak partimizi kamuoyunda zor duruma düşürmüştür. İlçe Başkanı bulunduğu makamla bağdaşmayan tutum sergilemiştir. Halbuki İlçe Başkanı olarak kendi sorununu değil, tüm depremzedelerin sorunlarını çözecek politikalar üretmeliydi. Bu yaşanan gelişmelerin ardından İktidara koşan partimizin iktidar yürüyüşünün önünde engel olmamak için biz aşağıda isimleri bulanan yönetim kurulu üyeleri görevlerimizden istifa ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapmış ve şunları söylemişti:

"Avukatlık ofisi olarak kullandığım taşınmazımın bulunduğu apartman, 30 Ekim depremi sonrası Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasarlı olarak 3'üncü proje alanına dahil edilmiş, 140 m2'lik bağımsız bölümlerimiz 60 m2'lik daireler olarak inşa edilmeye başlanmış ve yaptığımız hak sahipliği başvurularımız reddedilmiştir. Binanın yeniden inşası için ödeyeceğimiz bedelin ne olacağı konusu da hala bir netlik kazanmamıştır. Bu durumda İlçe Başkanı kimliğimle değil, tıpkı diğer tüm deprem mağdurları gibi yıllarca kredisini ödeyerek sahibi olduğum taşınmazıma ilişkin yasal başvuru haklarımı kullandığımı önemle belirtmek isterim. Elazığ ve Van depremleri sonrası açılan davalarda verilen emsal kararlar ve Yüksek Mahkeme kararları ışığında hukukçu kimliğimle ve deprem mağduru olarak belediyeye sunduğum dilekçe aynı zamanda asli sorumlu sıfatları nedeniyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve AFAD'a da verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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