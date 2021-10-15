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Çarşamba Ticaret Borsası partilileri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çarşamba Ticaret Borsası partilileri ağırladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı Av. Kebire Birer Türk ve beraberindekiler Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı Av. Kebire Birer Türk ve beraberindekiler Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleşen, Samsun ve Çarşamba'nın ticari ve ekonomik hayatına dair konuların istişare edildiği ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Hüseyin Işık, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, DEVA Samsun İl Başkanı Av. Kebire Birer Türk, İlçe Başkanı Av. Tuğba Arslan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette gündeme alınan konulardan birisi ise Çarşamba Ticaret Borsası'nın yürüttüğü faaliyetleri ve fındık sezonu hasadı oldu. Konuya ilişkin olarak Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, oda ve borsaların sorunlarının, görüş ve önerilerinin il ve ilçe gündemi için önem arz ettiğini ifade ederek, parti heyetine Çarşamba Ticaret Borsası'nın borsacılık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun'un ve Çarşamba'nın güncel konularının konuşulduğu görüşme sonrasında parti heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - SAMSUN

Çarşamba Ticaret Borsası partilileri ağırladı

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