Bindiği asansör yere çakılan Davutoğlu, programlarına ara verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cumartesi günü gerçekleştirdiği Van gezisi sırasında asansör kazası yaşadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada kaza sonrası doktorların tavsiyesi ile Davutoğlu'nun programlarını ertelediği ve istirahate çekildiği ifade edildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri