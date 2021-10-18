Bindiği asansör yere çakılan Davutoğlu, programlarına ara verdi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van'da bindiği bir asansör yere çakıldı. Davutoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili partiden yapılan açıklamada "Yapılan tetkikler neticesinde doktorlarımız istirahat tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bu çerçevede bu haftaki Mersin ve Amasya ziyaretleri ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cumartesi günü gerçekleştirdiği Van gezisi sırasında asansör kazası yaşadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada kaza sonrası doktorların tavsiyesi ile Davutoğlu'nun programlarını ertelediği ve istirahate çekildiği ifade edildi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri