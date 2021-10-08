Başkan Yardımcısı Yılmaz, kredi taleplerinin nedenlerini açıkladı - Haberler
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Başkan Yardımcısı Yılmaz, kredi taleplerinin nedenlerini açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yardımcısı Yılmaz, kredi taleplerinin nedenlerini açıkladı

Düzce Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci oturumunda, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz projeler için kredi taleplerinin nedenlerini açıkladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci oturumunda, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz projeler için kredi taleplerinin nedenlerini açıkladı.

Düzce Belediyesinin ekim ayı ikinci meclis toplantısı yapıldı. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Aziziye Mahallesi'nde yapılacak olan pazaryeri yapım işinde kullanılmak üzere 16 milyon TL, Cedidiye Meydan Projesinde yer altı otopark yapımında kullanılmak üzere 11 milyon TL ve Asar Deresinde yapılacak olan proje için de 9 milyon TL kredi talebinin yapılması için Başkan Dr. Faruk Özlü'nün yetkilendirilmesi meclisten geçti. Meclise kredi talepleri ile ilgili sunum yapan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz, üyelere bilgi verdi.

Öte yandan meclisin bir diğer gündem maddesi olan Bahçeşehir A.Ş.'nin sermaye artırımı talebi de şirketin daha kaliteli ve iyi hizmet etmesi için kabul edildi.

Meclis 16 gündem maddesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Başkan Yardımcısı Yılmaz, kredi taleplerinin nedenlerini açıkladı

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