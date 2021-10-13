Başkan Taşdelen: 'Var ol başkent Ankara, var ol cumhuriyet' - Haberler
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Başkan Taşdelen: "Var ol başkent Ankara, var ol cumhuriyet"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Taşdelen:

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajda Ankara'nın Cumhuriyetin kalbi, Türkiye'nin başkenti, Çankaya'nın da başkentin kalbi olduğunu belirterek, "Ankara, Cumhuriyet değerlerinin kentidir. Ankara, milletimizin bağımsızlığa ve özgürlüğe adım atışının kentidir. Başkent Ankara sıradan bir kent değildir. Ankara, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren çağdaş kentleşmenin ilk adımıdır. Ata'mızı bağrında saklayan kenttir. O nedenle de Ankara sadece bir kent değil, sadece bir başkent değil aynı zamanda bu milletin tarihidir. 'Büyük başarılar için büyük mekanlara gerek yok' diyen Mustafa Kemal Atatürk, bu küçük bozkır kasabasından modern bir başkent oluşturdu. Ne onu ne de onun bize bıraktığı değerleri unutacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi, başkentimizin gözbebeği Çankaya'yı çağdaş bir kent olarak yaşatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Başkentimizin 98. yaşı kutlu olsun. Var ol başkent Ankara, var ol Cumhuriyet" dedi. - ANKARA

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Haber: Başkan Taşdelen: 'Var ol başkent Ankara, var ol cumhuriyet' - Haberler
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