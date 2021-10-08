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Başkan Işıksu, gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Işıksu, gençlerle bir araya geldi

"Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programına katılan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, gençlerle bir araya geldi.

ADAPAZARI, SAKARYA (İHA) - "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programına katılan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, gençlerle bir araya geldi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programında gençlerle buluştu. Programa Başkan Işıksu ile birlikte AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, parti mensupları, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve gençler katıldı.

Programda gençlerle sohbet eden, Adapazarı Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden bahseden Başkan Mutlu Işıksu, "Bizim istikametimizde en iyi yol arkadaşlarımız tabii ki gençlerimizdir. Tüm çalışmalarımıza bir genç gözü ile baktığımızda başarının geleceğini biliyoruz. Projelerimizin birçoğuna bakılınca bu anlayışın izleri görülecektir. Her mahallemizin her bir genci bizim için çok kıymetli. Onları dinliyoruz, fikirlerine önem veriyoruz. Gençlerimizin heyecanı ve dinamizmiyle daha aydınlık yarınlara yürüyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı'mızda genç kardeşlerimize özel çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Başkan Işıksu, gençlerle bir araya geldi

Başkan Işıksu, gençlerle bir araya geldi

Başkan Işıksu, gençlerle bir araya geldi

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