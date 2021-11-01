Akşener'den sonra Davutoğlu da başbakanlık koltuğuna talip oldu! Özdağ'ın sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Trabzon'da İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ardından, "parlamenter sisteme geçilmesi ile birlikte Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığa aday olacağını" söyledi.

"DAVUTOĞLU BAŞARILI BİR DEVLET ADAMIDIR"

61 Saat'te yer alan habere göre Özdağ, "Bu süreç yürürken biz Gelecek Partisi olarak partimizi birinci parti yapmak istiyoruz. 50+1'e değil 55 milyon seçmene hitap etmek istiyoruz. Eğer o süreç geldiğinde oturur açıklarız. Her parti kendi liderinin aday olmasını ister. Davutoğlu başarılı bir siyasetçidir. Başarılı bir devlet adamıdır, değerli bir bilim adamıdır, iyi bir aile reisidir. Cumhurbaşkanlığı yapmasını isteriz ama biz parlamenter sisteme geçiş yapacağız. Cumhurbaşkanlığını geçici olarak birinin yapması gerekmektedir. Ardından da parlamenter sistemde başbakan olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GASP EDİLEN HAK İADE İTİBARLA GERİ VERİLECEKTİR"

Davutoğlu'nun istifasıyla ilgili AK Parti'yi kızdıracak ifadeler kullanan Özdağ, "Türkiye 2-3 yıl sonra bu sisteme geçecek ve esas orada kozlarımızı paylaşacağız. Sayın Davutoğlu'nun yeniden gasp edilen hakkının millet tarafından iade itibarla verilmesini düşünüyoruz ve milletimiz de verecektir" dedi.