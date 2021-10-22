12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara daire hizmeti

İSTANBUL (DHA) -

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da 12 yaş üstü erkek çocuğu olan, şiddet mağduru kadınlara yönelik 1+1 bağımsız daireler şeklinde yeni hizmet birimleri oluşturduklarını söyledi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kadın konukevlerinde farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan kadınların aynı ortamda hizmet almalarının çeşitli sorunlar oluşturması nedeniyle yeni hizmet modellerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yanık, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yeni hizmet modelini hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Yanık, "Konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın 12 yaşından büyük erkek çocukları için yeni bir hizmet modelini başlattık. Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da hizmet veren kadın konukevlerimizden birinde 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk" dedi.

Vuslat AY/ ANKARA, -