Bakan Varank'tan, TOGG'un üretim tesisi inşaatında inceleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) Gemlik'teki üretim tesisi inşaatında inceleme yaptı. Bakan Varank, 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, 18 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile temeli atılan TOGG üretim tesisinin inşaatında incelemede bulundu. Varank'a TOGG Yönetim Kurulu Üyesi ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş eşlik etti.

'BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR'

Çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, Türkiye'nin 100 yılına damgasına vuracağına inandığımız, 'Türkiye'nin Otomobili' projesi için Gemlik'teyiz. 'Türkiye'nin Otomobili' diyoruz ama mobilite dünyasındaki değişimlere baktığımızda, 'Geleceğe damga vuracak bir teknolojik alet olan Türkiye'nin Otomobili' dememiz daha doğru. Şu anda Gemlik'te fabrika inşaatı planlandığı gibi devam ediyor. Pandemiye rağmen TOGG'daki babayiğitlerimiz büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bina, boyahane olacak. Otomobillerimiz burada en son teknoloji ile boyanacak. Fabrika, hatların kurulması ve işler hale getirilmesiyle beraber tamamlanacak dedi.

'Türkiye'nin Otomobili'ni, söz verdikleri gibi Türk milletiyle buluşturacaklarını kaydeden Varank, Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor. Çevre açısından baktığımızda da Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası Türkiye'de TOGG'la kurulmuş olacak. Projeyi hem babayiğitlerimizle hem projedeki profesyonel arkadaşlarımızla beraber ve bakanlık olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah, söz verdiğimiz şekilde 2022 yılının sonunda araçlarımızı seri üretim bandından indirmiş olacağız diye konuştu.

ZORLU DÜNYAYA SATACAĞIZ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise Avrupalıların içten yanmalı motorların üzerine yenilikler yaptığını ancak TOGG'un sıfırdan bu işe başladığını belirtti. Bunun TOGG için bir avantaj olduğunu vurgulayan Zorlu, Aynı zamanda otonom, dijital bir teknolojiyle beraber bu otomobillerimizi hem vatandaşımız kullanacak, hem de inşallah 2024-2025 yılında da dünyaya satacağız ifadelerini kullandı.

KARAKAŞ HAZİRANA KADAR EKİPMANLAR YERLEŞTİRİLECEK

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da planladıkları şekilde ilerlediklerinin altını çizerek Hem şirketimizin hem markamızın DNA'sında çevreye saygılı olmak var. Örneğin içinde bulunduğumuz boyahane, şu an Avrupa'nın en temiz boyahanesi. Bildiğimiz kadarıyla da dünyada sayılı, çevreyle iç içe, çevreyle dost yeni nesil teknolojiyi büründüren bir tesisten bahsediyoruz dedi.

Bu senenin sonuna kadar bina ile ilgili çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını söyleyen Karakaş, Önümüzdeki senenin mayıs, haziran ayına kadar ekipmanlar yerleştirilecek. Ondan sonraki dönemlerde de adım adım, her imalat sisteminde neler gerekiyorsa sırasıyla ve layıkıyla yapılacak. 2022 sonunda da seri üretime hazır olacak diye konuştu.