Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katılarak gençlere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Gençlere öğütler veren ve siyaset gündemini değerlendiren Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi olaylarına da değindi. İki öğrencinin Rektör Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkması olayına sert tepki gösteren Bahçeli, "Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları taşeronlardır. Bunlar öğrenci değil ajan provokatörlerdir" dedi.

"TÜRK GENÇLİĞİNE MENSUP OLMASI İMKANSIZDIR"

Rektör İnci'nin aracına çıkanların Türk gençliğine mensup olmasının imkansız olduğunu dile getiren Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında öğretim üyelerine, üniversite yönetimine taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretler saydıran bir güruhun hain planları temsil ettiği çok açıktır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İki öğrencinin, Rektör İnci'nin arabasının üzerine çıkması olayına Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Rektörünün arabasının üzerinde tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenci gerekmez. Üniversiteye girmenin ayır bir dert, bitirmenin ayrı bir sıkıntının olduğu dönemden bugüne ulaşmak tarihi bir başarı hikayesidir. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyor, üzerinde tepiniyorsunuz. Bunlar üniversite içine sızmış teröristlerdir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan iktidarız."

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