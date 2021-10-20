Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti

Yaklaşık bir yıldır, bağımsız olarak sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevini, Ayvalıklı vatandaşların istemleri doğrultusunda, siyasete atıldığı ilk parti olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam etme kararı alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TBMM'de, CHP grup...

Yaklaşık bir yıldır, bağımsız olarak sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevini, Ayvalıklı vatandaşların istemleri doğrultusunda, siyasete atıldığı ilk parti olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam etme kararı alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tbmm'de, CHP grup toplantısında düzenlenen törenle, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yakasına CHP rozeti takıldı.

Başkan Ergin ile birlikte Demokrat Partili yedi meclis üyesi; Ali Jale, Ethem Vardı, Hüseyin Ergin, Merih Arslan, Özge Toygar, Semih Varol ve Tülay Çankaya'ya da CHP rozeti takıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, başarılı çalışmalarını yakından takip ettiği Başkan Mesut Ergin'le parti çatısı altında tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ergin de, "Değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı parti rozetiyle siyasete atıldığım ilk partim olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleye devam edeceğim. Ülkemize ve kentimize hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor! İşte masadaki 4 konu başlığı

Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor! İşte masadaki 4 konu başlığı

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title