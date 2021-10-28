Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü - Haberler
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Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Politika

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişi anlatıldı Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 103.

KİLİS (İHA) - Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişi anlatıldı

KİLİS - Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 103. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tören Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişi anlatıldı. Doç. Dr. Meral Kuzgun, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunu ve yaşanan direnişi detayları ile anlattı.

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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