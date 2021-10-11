Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi yayla yollarında yaz başında başlattığı altyapı ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi yayla yollarında yaz başında başlattığı altyapı ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi, yaz başında yayla yollarında başlattığı kışa hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yayla yollarından kesintisiz hizmet almasını sağlamak için yürütülen altyapı çalışmaları Kocaoğlanlı ve Yaylakonak Yaylası'nda sürüyor. Çalışmalar kapsamında dere geçişlerine büyük çaplı yağmursuyu büzleri konulurken, şarampol kısımlarına koruge boruları yerleştiriliyor.

Yayla yollarında kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yayla yollarımızın konfor ve kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak adına başlattığımız çalışmalara Kocaoğlanlı ve Yaylakonak Yaylası'nda devam ediyoruz. Keşbeleni, Kozarası, Köprübaşı, Gökbel, Kayabaşı ve Yeniköy Mahallesi'nde ise asfalt çalışmamızı devam ediyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden yayla sakinleri ise, "Başkanımız Adem Murat Yücel'in burada görevlendirdiği ekipler yollarımızı genişletip drenajından şarampolüne kadar yapıyorlar. Gerekli yerlerde istinat duvarı da yapılıyor. Dik ve rampa yollarımızda beton yol yapılıyor. Gerçekten dört dörtlük bir çalışma var. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil
Spor Sergio Perez Aykut Kocaman Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alanya Belediyesi'nden yayla yollarına kış bakımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:31:30. #1.11#