Akşener'e 'Burası Kürdistan' diyen esnafın gözaltına alınmasına DEVA Partili Yeneroğlu'ndan tepki: Akıl tutulması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Kurtalan'da gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

"AKIL TUTULMASI"

Bu gelişmenin ardından DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, gözaltı kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeneroğlu, "Siirt'te bir esnafın Kürdistan tanımını kullanması sebebiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma açılıp gözaltına alınması tam bir akıl tutulmasıdır. Bir savcının siyasi iklime göre suç uydurup hukuku araçsallaştırması kabul edilemez." dedi.

"DERHAL ÖZÜR DİLENMELİ"

Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bir savcının AİHM içtihatlarından bi haber olması ne kadar ayıp ise, Başbakan iken "Kürdistan kelimesini o Meclis zabıtlarında görecekler" diye çıkış yapan Cumhurbaşkanı'nın yargıya tam manasıyla hükmettiği bir ortamda "Kürdistan" ifadesinin suç sayılması bir o kadar utanç verici. Kürdistan coğrafi bir tanımdır, özellikle kamu gücünü kullananların bu kavram fobisinden kurtulması şarttır. Ülkemde fikir hürriyetinin can çekiştiği bir gerçek ama ilkelliğin de bir sınırı olmalı... Bu trajikomik zorbalık için vatandaşımızdan derhal özür dilenmeli!"

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