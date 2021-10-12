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AK Parti'nin gönül köprüsü Ergani'de

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AK Parti'nin gönül köprüsü Ergani'de

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma şeklindeki ilçe ilçe 2023'eprogramına Ergani ilçesi ile devam edildi.

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma şeklindeki ilçe ilçe 2023'eprogramına Ergani ilçesi ile devam edildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla; MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Diyarbakır'da AK Parti'ye ait tüm il kademeleri, 16 ilçenin ilçe başkanları, ilçe kadın kolları başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Diyarbakır'ın Ergani ilçesine çıkarma yaparak merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi. Teşkilat yöneticileri ve belediye başkanları ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak Ergani'nin merkez ve köylerini içeren 21 ayrı yerine aynı anda dağılarak sorun ve talepleri birebir dinledi.

Ergani'de yaptığı konuşmada Diyarbakır'da yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Başkan Aydın, kentin her noktasında bir çalışmalarının olduğunu söyledi. Aydın, "Hükümetimizin Diyarbakır konusunda pozitif ayrımcılığı sayesinde kentimiz büyük bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. 19 yıllık iktidarımızboyunca şehrimize 7 milyar liranın üzerinde yatırımlarımız yapılmıştır. Bunun haricinde bölgeye katma değer sağlayacakyatırımların temelleri atılmaya devam ediyor. Bu yatırımlar tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak on binlerce kişiye istihdam oluşacaktır. Bizler şuanda Diyarbakır'daki en büyük ihtiyacın istihdam alanları olduğunun farkındayız. Özellikle en büyük ihtiyaç olan istihdamla ilgili çok muazzam çalışmalar yapılıyor. Bugün Diyarbakır'da yapılmakta olan projeler ile birlikte hem şehrimizin işsizlik sorununu ortadan kaldıracağız hem de bir bütün olarak hemşerilerimizin ekonomik kalkınmasını sağlamış olacağız. İl başkanlığı olarak göreve başladığımızdan bu yana en büyük gayretimiz bu alanda olmuştur. Bizler, bu memleketin derdiyle dertlenen insanlarız. Liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Diyarbakır'ın daha iyi olması, daha huzurlu olması, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, kültürel anlamda, sosyolojik anlamda ve sportif anlamda daha güzel günler yaşaması için mücadeleiçerisindeyiz. Bütün gayemiz ve mücadelemiz buna yöneliktir. Bu amaçla

teşkilat olarak tüm ilçelerde tek tek gezerek vatandaşlarla buluşuyoruz" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan Ergani buluşmasında vatandaşlar AK Partililere yakın ilgi gösterdi.Vatandaşların buluşmalarda belirttiği bütün sorun ve sıkıntılar ile beklentiler ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere notlar halinde alındı. - DİYARBAKIR

AK Parti'nin gönül köprüsü Ergani'de

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