AK Parti Malatya'da 'Teşkilât İçi Eğitim' - Haberler
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AK Parti Malatya'da "Teşkilât İçi Eğitim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Malatya'da

AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda "Teşkilat İçi Eğitim" programı düzenlenecek.

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda "Teşkilat İçi Eğitim" programı düzenlenecek.

AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "16-17 Ekim Cumartesi ve Pazar Günleri 10.00 ve 16.00 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Yeni Nikah Sarayında gerçekleştirilecek olan "Teşkilat İçi Eğitim" programına, İl ve ilçe ana kademe, gençlik ve kadın kolları teşkilat üyelerimizin katılımını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda düzenlenecek olan "Teşkilat İçi Eğitim" programına, parti genel merkezinden de katılımın beklendiği öğrenildi. - MALATYA

AK Parti Malatya'da Teşkilât İçi Eğitim

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