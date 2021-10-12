Ak Parti'li Özkan: Yeniden gereken cevabı veririz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Nasıl geçmişte 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek net bir şekilde bölgemizi ve ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine karşı tavrımızı koyduysak, eğer ülkemize, milletimize, Mehmetçiğimize karşı böyle bir saldırılar olursa 'bir gece ansızın gelebiliriz' anlayışıyla yine yeniden gereken cevabı veririz" dedi.

AK Parti'li Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 2002'den beri Türkiye'yi istikrar ve güven esasına göre geliştirmenin, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini bildirdi. Türkiye'nin, bölgesel ve küresel krizlere rağmen gücünü koruduğunu söyleyen Özkan, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını, hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü alt yapının, hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin adeta bir sınaması olmuştur. Hamdolsun, sağlıktan üretime, güvenlikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı başarıyla verdik" dedi.

Özkan, "Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bir operasyon işareti mi?" şeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin geçmişte her türlü tehdidi bertaraf ettiğini gösterdiğini belirterek, "Nasıl geçmişte 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek net bir şekilde bölgemizi ve ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine karşı tavrımızı koyduysak, eğer ülkemize, milletimize, Mehmetçiğimize karşı böyle bir saldırılar olursa 'bir gece ansızın gelebiliriz' anlayışıyla yine, yeniden gereken cevabı veririz" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri