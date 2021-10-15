AK Parti'li Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "bir nimet hali" olduğunu ifade ederek "Milletin iktidar bulmasının nimetidir." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Ekim 1961'in, 1960 darbesi sonrasında yapılan ilk seçimin tarihi olduğunu hatırlattı. Türk milletinin, o tarihte darbeye karşı duruşunu gösterdiğine işaret eden Aydemir, "Milletimizin genetik yapısında darbelere karşı bir duruş vardır. Milletimiz, devleti her zaman ayakta kalsın diye özel bir gayret sarf eder." dedi.

Parlamenter sisteme dönüş çağrılarını "Vesayetçilere gün doğsun diye bir gayrettir." sözleriyle değerlendiren Aydemir, "Siyaset yapanlar, bindikleri dalı kesmesinler ve içinde bulundukları nimet halini inkar etmesinler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet halidir. Milletin iktidar bulmasının nimetidir." diye konuştu.

Aydemir, vesayetin hakim olduğu dönemlere kapı aralanmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) olmadık baskı ve tacizi uyguladığını ifade eden Aydemir, "Bundan dolayı da gençlerin bir büyük kızgınlığı, tepkisi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesini kınıyorum." dedi.