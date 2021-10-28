AK Parti'li Akbaşoğlu: "Siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, söylediği sözü unutturmak istiyor" - Haberler
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AK Parti'li Akbaşoğlu: "Siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, söylediği sözü unutturmak istiyor"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Siyasi cinayetlerden bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, bahaneler üreterek bu söylediği sözü unutturmak istiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Siyasi cinayetlerden bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, bahaneler üreterek bu söylediği sözü unutturmak istiyor. Hukukun temel kuralıdır, müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Yani, kim bir şeyi iddia ediyorsa onun delilini ortaya koymalıdır." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" söylemi sebebiyle bilgisine başvurulmasının istenmesini değerlendirdi.

"Siyasi cinayetlerden" bahseden Kılıçdaroğlu'nun, bahaneler üreterek bu söylediği sözü unutturmak istediğini belirten Akbaşoğlu, "Hukukun temel kuralıdır, müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Yani, kim bir şeyi iddia ediyorsa onun delilini ortaya koymalıdır. Kaldı ki, Sayın Kılıçdaroğlu bir kamu görevi ifa etmekte olduğu için madem böyle birtakım bilgilere sahip, bildirim yükümlülüğü içerisinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde mutlaka ilgili yargı organlarını bilgilendirmelidir. Bu sorumluluktan asla kaçamaz. Aksi takdirde müfteri bir provokatör olduğu ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

AK Parti'li Akbaşoğlu: Siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, söylediği sözü unutturmak istiyor

AK Parti'li Akbaşoğlu: Siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, söylediği sözü unutturmak istiyor

AK Parti'li Akbaşoğlu: Siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, söylediği sözü unutturmak istiyor

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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