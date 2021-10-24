DENİZLİ (İHA) - - AK Partili Özkan'dan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki

AK Parti'den büyükelçilere tepki gelmeye devam ediyor

Özkan, 'Bütün büyükelçiler bilmelidir, ülkenin hukukuna herkes saygı duyacak'

DENİZLİ - AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, işadamı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'yla ilgili açıklamaları nedeniyle ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisiyle ilgili olarak, "Bu ülkede milletimizin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanını, başbakanını, bakanlarını, hükümetlerini alaşağı etmek isteyen 17-25 Aralık yargı darbesinin teşebbüsünde bulunan ve yine 15 Temmuzda çukur terörlerinde her türlü Türkiye ye karşı saldırı da destek verdiği için yargılanan bir şahsın salıverilmesini istemek, elbette bir yaptırımı gerektirir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının sonunda soruları yanıtlayan Özkan, işadamı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'yla ilgili açıklamaları nedeniyle ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisiyle ilgili olarak sorulan soruya, "Nasıl karar vermesi konusunda görüş beyan eden herhangi bir büyükelçi bu güne kadar bulundukları ülkeler tarafından istenmeyen insan ilan edilip sınır dışı edilmişlerdir. Örnekleri onlarcadır. Yakın tarihimizde Avrupa'da İspanya, Fransa, İtalya Amerika Birleşik Devletleri bunun sayısız örnekleriyle karşı karşıya kalmışlardır. İşte bu çerçevede bu ülkede milletimizin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanını, Başbakanını, bakanlarını, hükümetlerini alaşağı etmek isteyen 17-25 Aralık yargı darbesinin teşebbüsünde bulunan ve yine 15 Temmuzda çukur terörlerinde her türlü Türkiye ye karşı saldırı da destek verdiği için yargılanan bir şahsın salıverilmesini istemek, elbette bir yaptırımı gerektirir. Bu çerçevede kalkıp Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanının, Cumhurbaşkanının bu ülkede istenmeyen kişi olduğunu birileri söylesin, demokrasiyle bu da kabul edilsin, evveli kabul olsun. Diğer taraftan da demokratik seçilmiş, bir Başbakan bir hükümet bir Cumhurbaşkanı bu ülkenin iç hukukuna karışanları da istenmeyen adam ilan edemesin. Bunun kabulü mümkün değil. Onun için Türkiye Cumhuriyetinde görev yapan bütün büyükelçiler bilmelidir ki bu ülke hukukuna herkes saygı duyacak ve sefaretin dışına çıkmaları halinde büyükelçilik görevinin dışında bu ülkenin iç hukukuna müdahale etmeleri halinde nasıl bir yanıt alabileceklerini görmelidirler. Biz de bu kararı alırken elbette zaten uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yine Cenevre Konvansiyon Viyana sözleşmesi ve teamüller çerçevesinde bütün dünya ülkelerinin uygulamaları çerçevende adımlarımızı atıyoruz. ve milletimizin bizden beklediği o kararın alınmasını da bütün dünyaya göstereceğiz." Dedi.

İstenmeyen adam nedir?

Diplomaside sıklıkla kullanılan istenmeyen adam (persona non grata), yabancı diplomatları ağırlayan ülkenin başvurduğu bir yöntemdir. İstenmeyen adam ilan edilen diplomatların dokunulmazlığı kaldırılabilirken, bu kişiler bulundukları ülkede diplomatik temsilcilik çalışanı olarak görülme statüsünü yitirirler.

Viyana Konvansiyonu'nun maddelerine göre diplomatın bulunduğu ülke, önceden haber vermeksizin bir diplomatı istenmeyen adam ilan edebilir. İstenmeyen adam ilan edilen diplomatlar genelde ülkeleri tarafından geri çağrılırlar. Casusluk şüphesiyle diplomatları sınır dışı etmek için de kullanılan bu yöntemde anlaşmazlığın olduğu ülkeden de aynı şekilde bir yanıt gelmesini doğurabilir.

Ne olmuştu?

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.