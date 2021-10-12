AK Parti kendilerini yüzde 31 gösteren anketi yalanladı, şirketin sahibi çok sert çıktı

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC araştırma şirketinin 1-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı araştırmada Ak Parti'nin oyu yüzde 31.9'a inerken, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 13.1'e yükseldiği görüldü. Aynı ankette Babacan'ın önderliğinde kurulan DEVA Partisi ise yüzde 4.7 olarak gösterildi.

ORC'nin anketinden çıkan sonuç;

AK PARTİ'DEN İTİRAZ GELDİ

Bu araştırmaya AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'ndan itiraz geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "AK Parti olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK Parti olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir" ifadelerine yer verildi.

İşte sosyal medyadan yapılan o açıklama;

ORC'DEN YANIT GECİKMEDİ

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki yayınladıkları çalışmada AK Parti'yi tatmin edecek sonuçlar çıkmadığı için eleştirildiklerini söylediği açıklamasında şunları kaydetti: "Malumunuz, dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız AK Parti'yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık. Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır AK Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün AK Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor. Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yeli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil."

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE EN İSABETLİ TAHMİNİ YAPMIŞTI

ORC, 24 Haziran 2018 seçim anketine katılanların yüzde 53.4'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti. Ankete göre CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e ise yüzde 11.5'te kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise şu şekilde sonuçlanmıştı.

- Recep Tayyip Erdoğan: %52.59 (ORC anketine göre tahmin %53,4)

- Muharrem İnce: %30.64 (ORC anketine göre tahmin %23,8)

- Selahattin Demirtaş: %8.40 (ORC anketine göre tahmin %8,7)

- Meral Akşener: %7.29 (ORC anketine göre tahmin %11,5)

- Temel Karamollaoğlu: %0.89 (ORC anketine göre tahmin %2,1)

- Doğu Perinçek: %0.20 (ORC anketine göre tahmin %0,5)

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