AK Parti Bahçesaray Danışma Meclisi toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Bahçesaray Danışma Meclisi toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Bahçesaray Danışma Meclisi toplantısı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Bahçesaray teşkilatı olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Bahçesaray teşkilatı olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulunun konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Koordinatörü Mustafa Güvener, Bahçesaray Eski Belediye Başkanı Naci Orhan, Kadın ve Gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, davalarına gönül vermiş her bir arkadaşıyla gurur duyduğunu belirterek, "Milletimizle beraber dün olduğundan daha fazla bir inançla, daha fazla bir gayretle ve daha büyük bir kararlılıkla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutacağız. Toplantımızın ilçemiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizden aldığımız güçle yine milletimiz için durmak yok yola devam edeceğiz" dedi.

Başkan Sabırlı, her daim hemşehrileriyle el ele, gönül gönüle olmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Belediye ve teşkilatımızla, ilçemiz için çok değerli projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizim gideceğimiz çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla bu kadroya gayret etmek, çalışmak yakışır. Bu kadroya Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik durmak yakışır. 2023 hedeflerimize giden yolda, birlik beraberlik ve kardeşlik şarkılarını her zamankinden daha gür bir sesle söyleyeceğiz. Her gün, azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen Bahçesaray teşkilatı olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Teşkilatımız ile ilk günkü aşkla durmak yok yola devam diyerek Bahçesaray için canla başla çalışıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Gerçekleştirilen toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - VAN

AK Parti Bahçesaray Danışma Meclisi toplantısı

AK Parti Bahçesaray Danışma Meclisi toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik hazırlığı! Zarfsız oy kullanımı gündemde

AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik hazırlığı! Zarfsız oy kullanımı gündemde

 Kulisleri hareketlendiren gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor

Kulisleri hareketlendiren gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor

 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar düştü

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen Okan Bayülgen Tamer Karadağlı
Spor Cristiano Mesut Özil Emre Belözoğlu Fernando Alonso Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Bahçesaray Danışma Meclisi toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:27:18. #1.17#