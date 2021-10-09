Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaş, o anları anlattı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren ve Davutoğlu'nun yanındaki şahıs tarafından parmağı bükülen Burhan Karamustafaoğlu o anları anlattı. Karamustafaoğlu, "Biz onu gerçekten sevmiştik ama sonra yol arkadaşlarına ihanet işini hazmedemediğim için duygularımı ifade etmek istedim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri programında Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğü Davutoğlu'na "Biz sizi gerçekten sevmiştik ta ki yol arkadaşınıza ihanet edinceye kadar" diye tepki gösterdikten sonra parmağı bükülen emekli öğretmen Burhan Karamustafaoğlu, o anları İHA'ya anlattı.

Karamustafaoğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri ziyareti sırasında Cumhuriyet Meydanı'ndan geçerken ben de oradaydım. Ona tepki göstermek istedim. Sebebi de biz onu gerçekten sevmiştik ama sonra yol arkadaşlarına ihanet işini hazmedemediğim için duygularımı ifade etmek istedim. Ona 'Davutların Ahmet' diye biraz yüksek sesle seslendim. Bana doğru gelip elimi tuttu. 'Biz sizi gerçekten sevmiştik ama yol arkadaşlarınıza ihanet edinceye kadar' dedim. Onun üzerine 'ben ihanet etmedim' dedi ve ismimi sordu. 'Asıl ihanete uğrayan ben oldum' dedi ve kendisini savuna durumuna geçti. Nedenini anlatmaya çalıştı. Burada da yakın koruması olacak ki benim herhangi bir fiziki hareketim olmamasına rağmen başparmağımı bükmek suretiyle acımasına sebebiyet verdi. Sonra elimi öptü ve helalleştik, ayrıldılar. Böyle bir tepkimi ortaya koydum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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