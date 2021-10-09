Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaş, o anları anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaş, o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaş, o anları anlattı

Kayseri'de Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren ve Davutoğlu'nun yanındaki şahıs tarafından parmağı bükülen Burhan Karamustafaoğlu o anları anlattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren ve Davutoğlu'nun yanındaki şahıs tarafından parmağı bükülen Burhan Karamustafaoğlu o anları anlattı. Karamustafaoğlu, "Biz onu gerçekten sevmiştik ama sonra yol arkadaşlarına ihanet işini hazmedemediğim için duygularımı ifade etmek istedim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri programında Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğü Davutoğlu'na "Biz sizi gerçekten sevmiştik ta ki yol arkadaşınıza ihanet edinceye kadar" diye tepki gösterdikten sonra parmağı bükülen emekli öğretmen Burhan Karamustafaoğlu, o anları İHA'ya anlattı.

Karamustafaoğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun Kayseri ziyareti sırasında Cumhuriyet Meydanı'ndan geçerken ben de oradaydım. Ona tepki göstermek istedim. Sebebi de biz onu gerçekten sevmiştik ama sonra yol arkadaşlarına ihanet işini hazmedemediğim için duygularımı ifade etmek istedim. Ona 'Davutların Ahmet' diye biraz yüksek sesle seslendim. Bana doğru gelip elimi tuttu. 'Biz sizi gerçekten sevmiştik ama yol arkadaşlarınıza ihanet edinceye kadar' dedim. Onun üzerine 'ben ihanet etmedim' dedi ve ismimi sordu. 'Asıl ihanete uğrayan ben oldum' dedi ve kendisini savuna durumuna geçti. Nedenini anlatmaya çalıştı. Burada da yakın koruması olacak ki benim herhangi bir fiziki hareketim olmamasına rağmen başparmağımı bükmek suretiyle acımasına sebebiyet verdi. Sonra elimi öptü ve helalleştik, ayrıldılar. Böyle bir tepkimi ortaya koydum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz

Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ferdi Kadıoğlu Stefan Kuntz Kim Min-jae Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaş, o anları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:06:12. #1.13#