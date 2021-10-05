6 parti 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısını Meclis'te yaptı (2)

İYİ PARTİLİ ERDEM: ORTAK İLKELERDE AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYORUZ

TBMM'de 6 partinin gerçekleştirdiği ' Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasının 3'üncü toplantısının ardından İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, açıklamalarda bulundu. 4'üncü toplantının da haftaya çarşamba günü Meclis'te yapılacağını aktaran Erdem, bugünkü toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Çalışmalarımız son derece verimli geçiyor. Genel ilkelerde uzlaşma devam ediyor. Son derece faydalı verimli geçiyor. Sık sık toplanacağız" dedi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021