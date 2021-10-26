2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
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2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

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2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, usule ilişkin söz alarak, komisyon görüşmelerinin canlı yayımlanması konusundaki taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. " Türkiye'nin demokratik bir ülke olmadığı için halkın bütçesinin, halka sunulmadığını" öne süren Paylan, haber ajanslarının kameralarının, Başkan Yılmaz'ın çağrıda bulunması halinde komisyona gelerek yayın yapabileceklerini savundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, TBMM'deki komisyon toplantılarının yıllardır yerleşik usullere göre basın yayın organlarınca takip edildiğini, Paylan'ın sözlerinin aksine Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu vurguladı. Salondaki basın mensuplarına işaret eden Yılmaz, "Gizli kapaklı bir iş yapmıyoruz. Şeffaf bir şekilde bütçemizi müzakere ediyoruz." dedi.

Komisyonda, siyasi parti temsilcileri bütçe teklifi, kesin hesap teklifi ve Sayıştay raporları üzerinde görüşlerini açıklayacak.

Görüşmelerin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, soru ve eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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