Polisten sürücülere şeker ve çikolata ikramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisten sürücülere şeker ve çikolata ikramı

Elazığ'da trafik ekipleri, kentin giriş ve çıkışında oluşturduğu kontrol noktalarında denetim yaparken, vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

30.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:20

Elazığ'da trafik ekipleri, kentin giriş ve çıkışında oluşturduğu kontrol noktalarında denetim yaparken, vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, arife günü ve bayram süresince vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kara yolları üzerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimlerini artırdı.

Durdurulan sürücüler, hız yapmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, yolcular ise emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Ayrıca uzun yol sürücülerine "Yaşam tüneli" adı verilen çadırda trafik kurallarına ilişkin bilgiler verilerek güvenli seyahat ile ilgili kısa film izletildi, bilgilendirici broşürler dağıtılarak bir süre dinlenmeleri sağlandı.

Denetimler sırasında sürücü ve yolcuların Kurban Bayramı'nı kutlayan ekipler, şeker ve kolonya ikram etti, çocuklara üzerinde trafik kurallarının yazılı olduğu çikolata verdi, oyuncak hediye etti.

Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Celal Sel, yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda bayram nedeniyle kara yollarında artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarına yönelik denetimlerini de artırdıklarını ifade eden Sel, şöyle konuştu:

"Elazığ Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları, hedeflerine rahat şekilde ulaşmaları için trafik tedbirlerimizle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan yorgun ve uykulu yola çıkmamalarını istiyoruz. Emniyet kemeri takmalarını ve hayata bağlanmalarını istiyoruz. Hız limitlerine uymalarını, takip mesafelerini korumalarını, uygun şeritte yolculuk yapmalarını, ani şerit değiştirmemelerini, trafik polisimizin ikazlarına, ışıklara ve trafik levhalarına uymalarını istiyoruz. Bunları istiyoruz ki; güvenli bir şekilde evlerine, yuvalarına, anne ve babalarına, sevdiklerine ulaşabilsinler. Bayram sürecince vatandaşlarımızın güvenli yolculuk yapması için 24 saat yollardayız."

Polisten sürücülere şeker ve çikolata ikramı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor Ekonomi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Yaşam
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Fatih Sultan Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Linet Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Polisten sürücülere şeker ve çikolata ikramı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 22:56:28. #1.14#
title