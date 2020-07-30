Polisten sürücülere şeker ve çikolata ikramı Elazığ'da trafik ekipleri, kentin giriş ve çıkışında oluşturduğu kontrol noktalarında denetim yaparken, vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

Elazığ'da trafik ekipleri, kentin giriş ve çıkışında oluşturduğu kontrol noktalarında denetim yaparken, vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, arife günü ve bayram süresince vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kara yolları üzerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimlerini artırdı.

Durdurulan sürücüler, hız yapmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, yolcular ise emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Ayrıca uzun yol sürücülerine "Yaşam tüneli" adı verilen çadırda trafik kurallarına ilişkin bilgiler verilerek güvenli seyahat ile ilgili kısa film izletildi, bilgilendirici broşürler dağıtılarak bir süre dinlenmeleri sağlandı.

Denetimler sırasında sürücü ve yolcuların Kurban Bayramı'nı kutlayan ekipler, şeker ve kolonya ikram etti, çocuklara üzerinde trafik kurallarının yazılı olduğu çikolata verdi, oyuncak hediye etti.

Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Celal Sel, yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda bayram nedeniyle kara yollarında artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarına yönelik denetimlerini de artırdıklarını ifade eden Sel, şöyle konuştu:

"Elazığ Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları, hedeflerine rahat şekilde ulaşmaları için trafik tedbirlerimizle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan yorgun ve uykulu yola çıkmamalarını istiyoruz. Emniyet kemeri takmalarını ve hayata bağlanmalarını istiyoruz. Hız limitlerine uymalarını, takip mesafelerini korumalarını, uygun şeritte yolculuk yapmalarını, ani şerit değiştirmemelerini, trafik polisimizin ikazlarına, ışıklara ve trafik levhalarına uymalarını istiyoruz. Bunları istiyoruz ki; güvenli bir şekilde evlerine, yuvalarına, anne ve babalarına, sevdiklerine ulaşabilsinler. Bayram sürecince vatandaşlarımızın güvenli yolculuk yapması için 24 saat yollardayız."

Kaynak: AA