Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
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Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Adana'da yeni tip koronavirüs salgını sırasında önlem alan ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarının sirenlerinden korkan 3 yaşındaki Ömer El'in doğum gününe polisler de katılıp hediyeler verdi.

28.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:27

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan 3 çocuk annesi Fatma El, küçük oğlu Ömer'in, korona virüs salgınını engellemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarından çalınan sirenlerden korktuğunu söyledi.

"UNUTULMAYACAK BİR GÜN YAŞADIK"

Anne, Ömer'in bu korkusunu yenmesi için evde yapılacak doğum gününe polisleri de davet etti. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'maskot' polisle ailenin oturduğu Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geldi. Ömer'e, polis üniforması ve çocuk polis kimlik kartı getiren ekipler, aileyle birlikte hazırlanan doğum günü pastasını üfledi. Gelen ekiplere teşekkür eden anne Fatma El, "Oğlum sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, devriye geçen ekip otolarının çalan sirenlerinden çok korkuyordu. Televizyonlarda sokakta oynayan çocukların polisi görünce kaçması onu çok etkiledi. Biz de aile olarak, oğlumuzun doğum gününde 112 ihbar hattını arayarak bu durumu anlattık. Ekipler bizi kırmadı, hediyeler getirerek Ömer'le sohbet ettiler. Unutulmayacak bir gün yaşadık. Umarım, Ömer artık polislerden korkmayacak" dedi.

Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

El ailesi, daha sonra polislerle birlikte kesilen doğum günü pastasını yedi.

Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (7)
EROL: maşallah Allah korun
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VATANDAŞ: Niyeyse bayan emniyet müdürünün hareketleri konuşmaları bana çok yapmacık geldi, istemeyerek gelmiş gibiler. Her an, her dakika fotoğraf çekinmeleri de ayrı bir komik olmuş.
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FAKO: Hani sosyal mesafe cocugun her yerine dokunulmus
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