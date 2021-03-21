Polisten kaçıp köprü demirlerine saplandı, kendisini çeken gazetecilere 'çek çek, ölmedi de hayatta kaldı de' dedi
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Polisten kaçıp köprü demirlerine saplandı, kendisini çeken gazetecilere 'çek çek, ölmedi de hayatta kaldı de' dedi

21.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:57

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis uygulamasından kaçan bir otomobil, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada, köprünün demirleri otomobile saplandı. Aracın ön kısmından giren demirler arkasından çıkarken, meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi kıl payı ölümden döndüler. Sürücü ise kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek çek ölmedi de hayatta kaldı de" ifadelerine yer verdi.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Umut Mahallesi 3863 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken, polis uygulama noktasında durmadı. Aracın kaçması üzerine başlayan kovalamacada, araç sürücüsü yaya köprüsünden geçerek kaçmaya kalkıştı. Aracın yaya köprüsünden geniş olması sebebiyle, köprünün kenarındaki demirler araca ok gibi saplandı.

ARACINDA ÖNÜNDEN GİREN DEMİR ARKASINDAN ÇIKTI

Aracın ön camından giren demirler arka farın bulunduğu yerden çıkarken, araç sürücüsü kaza yerinden kaçarak uzaklaştı. Otomobil içerinde bulunan 3 kişi ise kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis, araç içerisinde bulunan M.Ç., M.U. ve B.K.'yi gözaltına aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası yazılırken, otomobil ekipler tarafından trafikten men edildi.

Polisten kaçıp köprü demirlerine saplandı, kendisini çeken gazetecilere 'çek çek, ölmedi de hayatta kaldı de' dedi
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