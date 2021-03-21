Polisten kaçıp köprü demirlerine saplandı, kendisini çeken gazetecilere 'çek çek, ölmedi de hayatta kaldı de' dedi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis uygulamasından kaçan bir otomobil, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada, köprünün demirleri otomobile saplandı. Aracın ön kısmından giren demirler arkasından çıkarken, meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi kıl payı ölümden döndüler. Sürücü ise kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek çek ölmedi de hayatta kaldı de" ifadelerine yer verdi.